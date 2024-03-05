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حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة إشارات السابع

3/5/2024 10:38:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قالت ادارة السير ان حادث سير بين 4 مركبات وقع مساء اليوم في منطقة بداية نفق اشارات السابع باتجاه السير القادم من طريق المطار تسبب بأزمة مرورية بالمنطقة .


واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .

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