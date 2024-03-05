حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة إشارات السابع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قالت ادارة السير ان حادث سير بين 4 مركبات وقع مساء اليوم في منطقة بداية نفق اشارات السابع باتجاه السير القادم من طريق المطار تسبب بأزمة مرورية بالمنطقة .
واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .
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