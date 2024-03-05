الافتاء تحسم الجدل حول تحديد بداية رمضان في الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مجدي الباطية- اكد الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، الدكتور أحمد الحراسيس،ان المملكة ستقوم بتحري هلال شهر رمضان الكريم مساء الأحد القادم، والاعلان عن موعد بداية الشهر الكريم بشكل رسمي .

وجدد الحراسيس في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اليوم الثلاثاء إن إعلان بداية الشهر المبارك وغرة شوال من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.

وأهاب الحراسيس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بتحديد بداية شهر رمضان من أهل الاختصاص، تحقيقا لوحدة المجتمع، في إشارة إلى ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة عن الموضوع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.