عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن
التاريخ
3/5/2024 10:38:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضرب عطل مفاجئ فيسبوك في الكثير من الدول بينها الأردن.
المزيد من التفاصيل لاحقاً ..
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