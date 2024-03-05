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المشاقبة: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير مستغلة في الأردن

3/5/2024 10:38:16 AM

(MENAFN- Amman Net) اعتبر النائب إسماعيل المشاقبة أن أهم حدث داخلي في الفترة الحالية هي الزيارات الملكية لمحافظات المملكة واعتبر أن لها عدة مؤشرات، وقال إن الإشارة الأولى هي أن الحكومة لم تقم بالدور المنوط بها على أرض الميدان. جاء ذلك خلال مقابلته اليوم الثلاثاء، في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يبث على راديو البلد، والتي ناقشت في القسم البرلماني منها ملف الطاقة وملف التطبيقات الذكية.
وقال المشاقبة إن الأردن من أفضل دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، وأضاف إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن غير مستغلة، وأشار إلى أن الهدف عند الحكومات المتعاقبة هو كيفية "الوصول إلى جيب المواطن".

برلمان وأحزاب برنامج برلمان وأحزاب

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