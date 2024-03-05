المشاقبة: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير مستغلة في الأردن

(MENAFN
- Amman Net) اعتبر النائب إسماعيل المشاقبة أن أهم حدث داخلي في الفترة الحالية هي الزيارات الملكية لمحافظات المملكة واعتبر أن لها عدة مؤشرات، وقال إن الإشارة الأولى هي أن الحكومة لم تقم بالدور المنوط بها على أرض الميدان. جاء ذلك خلال مقابلته اليوم الثلاثاء، في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يبث على راديو البلد، والتي ناقشت في القسم البرلماني منها ملف الطاقة وملف التطبيقات الذكية.
وقال المشاقبة إن الأردن من أفضل دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، وأضاف إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن غير مستغلة، وأشار إلى أن الهدف عند الحكومات المتعاقبة هو كيفية "الوصول إلى جيب المواطن".
برلمان وأحزاب برنامج برلمان وأحزاب
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