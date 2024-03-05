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محمد بن زايد: تربطنا بالكويت علاقات أخوية تاريخية راسخة

3/5/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت،
علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي، تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي".

وأضاف سموه: "حريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة".

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