الإمارات تستضيف النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استضافة أبوظبي للنسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو للرجال والتي ستتخللها للمرة الأولى منافسات فئتي الشباب والناشئين خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها من أبرز وأهم الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو الآسيوية، إضافة إلى استقطابها لنخبة اللاعبين من مختلف أنحاء القارة.

وأعرب فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي عن سعادته باستضافة الحدث الأبرز على مستوى آسيا في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية للمرة الثانية في أقلّ من أربعة أعوام ..وقال " ترتبط أبوظبي بشكل وثيق باستضافة كبرى بطولات الجوجيتسو العالمية والقارية، وقد نجحت خلال العقد الماضي في تقديم نموذج استثنائي في التنظيم والاستضافة، ونالت ثقة جميع الاتحادات القارية، والاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يرى أن أبوظبي تمثل مصدر إلهام في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال".

وتابع الشامسي:" تشكل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي العنوان الأبرز لهذه الرياضة على مستوى العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي أرست أسس هذه النجاحات والمكانة الدولية المرموقة".

وأوضح أن الجوانب الإيجابية لاستضافة البطولة الآسيوية لا تقتصر على القطاع الرياضي فحسب، بل تؤثر بشكل ملحوظ على تنشيط الحركة السياحية، وجذب محبي الرياضة من مختلف الدول الآسيوية للوقوف خلف منتخباتهم ومساندتها.

وحول استعدادات المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات البطولة على أرضه وبين جمهوره، قال الشامسي إن لاعبي المنتخب دخلوا مبكرا في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من الاستحقاقات التي ستقام خلال النصف الأول من العام الجاري حيث يتطلع أبناء وبنات الإمارات للاحتفاظ بلقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب الآسيوية، والذي تكلل بتحقيق 10 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات".

وتحظى النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو بأهمية كبرى كونها أكبر بطولة على مستوى القارة، ويمثل الفوز فيها إنجازا كبيرا تتطلع إليه جميع الدول المشاركة.

وتحرص المنتخبات على المشاركة والتتويج في المنافسات إذ توفر النقاط التصنيفية للاعبين بما يؤهلهم إلى المشاركة في دورة الألعاب العالمية، وبطولة الألعاب القتالية العالمية.

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