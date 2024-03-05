احتفل بتقليد مريم آل مكتوم منصب رئاسته الفخرية.. «أمنيات أصحاب الهمم» يعلن أجندة 2024

أعلن مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم عن أجندة فعاليات سنة 2024 وعلى رأسها مشروع «يروين» الذي يُعنى بأدب أمهات أصحاب الهمم.

وأقام المركز احتفالية بمناسبة تقليده الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم منصب الرئاسة الفخرية للإدارة العليا لديه، وإطلاقه جائزة «صانع الأمنيات العالمية»، وأجندة فعاليات سنة 2024.

حضر الحفل الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي مديرة إدارة (أصحاب الهمم في هيئة تنمية المجتمع)، والدكتورة أسماء إدلبي (مديرة المكتب التنفيذي للشيخة مريم آل مكتوم)، ومستشارها الخاص الدكتور محمد عصام محو، وصانع الأمل أحمد النزر الفلاسي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والإعلام.

وكان في استقبال الشيخة مريم الدكتور عادل المرزوقي وعدد من أطفال المركز الذين أهدوها لوحة «شكراً صانع الأمنيات» وباقة من الورود، وبدأت الشيخة بعدها جولة للتعرف إلى مرافق المركز ومبادراته، ولا سيّما «عالم أمنيات»، إذ تولى الدكتور عادل تسليط الضوء على مرافق المركز وخدماته.

وأوضح أن عالم أمنيات، وهو واقع مصمم خصيصاً لأصحاب الهمم، يحتوي على سينما ومكتبة، ومقهى ومصرف، وقسم المهارات النادرة المخصص لتأهيل وتمكين أصحاب الهمم مهنياً، ولدى هذا العالم عملات رمزية تحمل فئات عملات الإمارات نفسها، إذ يقوم أصحاب الهمم بالتمرن عليها استعداداً لخوض غمار الحياة الفعلي.



وتابع: كما يوجد لدينا قسم خاص يحمل اسم «المهارات النادرة» مخصص لتأهيل أصحاب الهمم مهنياً عبر دورات الرسم والتصوير والأعمال اليدوية وممارسة أعمال البيع والشراء، واختُتِمت الجولة بالتعرّف إلى الفصول التعليمية والخدمات الأكاديمية، ثم وزعت بعدها الشيخة مريم آل مكتوم الهدايا على أطفال المركز.



وفي قاعة السينما التابعة للمركز، بدأت أعمال توقيع بروتوكول الشيخة مريم آل مكتوم رئاسة الإدارة العليا، سبقتها كلمة للشيخة مريم عبرت فيها عن إعجابها بما شاهدته من تميُّز العاملين في المركز، كما وعدت أن تكون داعمةً في رئاستها الفخرية لأعمالهم الخلّاقة في خدمة فئة أصحاب الهمم.

وعبرت عن امتنانها لصانع الأمنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الذي طوى اسم هذهِ الفئة العظيمة في المجتمع ليسميهم أصحاب الهمم؛ فمنحهم مزيداً من القوة والثبات في مواجهة الحياة وخدمة وطنهم.

وتقدم الدكتور عادل المرزوقي بالشكر إلى الشيخة مريم آل مكتوم لحضورها وتوليها مسؤولية تحقيق الأمنيات لهذه الفئة العزيزة علينا جميعا قائلاً: تجمعنا فكرة واحدة، وجنسية واحدة، نؤكد فيها خيار إماراتنا الحبيبة بتكريس جميع الجهود وكل الطاقات لمصلحة العمل الإنساني، وبدورنا نؤكد خيارنا، وهو الإمارات دائماً وأبداً.

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