المركزي: 405.5 مليارات درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي بالإمارات خلال 2023

أضاف القطاع المصرفي في الدولة أصولاً مصرفية بقيمة 405.5 مليارات درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.05% أو ما يعادل 405.5 مليارات

درهم، مقارنة بنحو 3.669 تريليونات درهم في ديسمبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يعادل 49.2 مليار درهم مقارنة بنحو 4.026 تريليونات درهم في نوفمبر 2023.

وذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6%. كما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال ديسمبر الماضي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، من 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعزى الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.

وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.

وأشار التقرير إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مع زيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - وارتفع بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد "ن1"، إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم فى نهاية نوفمبر إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد "ن2".

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