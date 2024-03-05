«ديار» توزع أرباحاً للمرة الأولى بقيمة 4 فلوس للسهم

كشفت شركة ديار للتطوير، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة، حيث يشكل القرار التاريخي فصلاً مهماً لشركة ديار، حيث يؤكد التزامها بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال عبدالله الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير: «يسعدنا الإعلان عن قرارنا بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين في ديار، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % من رأس المال (175 مليون درهم، أي ما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد) على المساهمين، وعرض التوصية على الجمعية العامة للموافقة على القرار.

ويمثل هذا القرار إنجازاً مهماً في مسيرتنا ويعكس مسار نمونا الملحوظ خلال السنوات الأخيرة. لقد شهدت ديار تحولاً ملحوظاً، بعد مرحلة التعافي عام 2022 وبداية مرحلة متميزة عام 2023. وتتمتع ديار اليوم بمكانة تؤهلها لبدء فصل جديد من النمو، بالاعتماد على نموذج عمل قوي والمبادرات الاستراتيجية القائمة. وأثق بأن هذا القرار المهم يمهّد الطريق لاستمرار نجاحنا في المستقبل. وأود أن أعبّر عن خالص امتناني للمساهمين في ديار على ثقتهم ودعمهم، وأُهنئ جميع أصحاب المصلحة وفريق ديار على تفانيهم وقدرتهم على التأقلم، ما يجسّد الرؤية الاستراتيجية التي تسير بها الشركة».

ومن المقترح أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم 5 أبريل المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

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