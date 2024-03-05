«دريك آند سكل» تعتزم زيادة رأس المال بـ600 مليون درهم

قرر مجلس إدارة «دريك أند سكل» دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، 27 مارس الجاري، للنظر في جدول الأعمال، وزيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم.

يشمل جدول الأعمال الاطلاع على ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة، وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة والموافقة عليها، إلى جانب الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة في رأس المال.

كما تناقش العمومية الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم وذلك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 2.400.000.000 سهم بقيمة اسمية تعادل واحد (1) درهم للسهم الواحد وسعر خصم إصدار يقدر ب 0.75 درهم.

كما تناقش الموافقة على التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، واعتماد المقيم المستقبل الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة.

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