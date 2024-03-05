ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستهدف نمواً 5% وفتح قنوات تجارة جديدة

حددت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز خمسة بالمئة خلال العام 2024، في رقم طموح أقر المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه «لن يكون سهلاً».

وكشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الرقم، إضافة إلى بعض السياسات الاقتصادية والتوجهات في ميزانية الحكومة، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جينبينغ.

وأمام آلاف المندوبين، حذّر لي تشيانغ من أن «تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلاً»، مشيراً إلى أن «الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي».

وكانت دورة العام الماضي للمجلس شهدت تنصيب شي جينبينغ لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، ليعزز مكانته كأبرز زعيم للعملاق الآسيوي منذ ماو تسي تونغ.

وهذه السنة، يجد آلاف المندوبون الذين يحضرون المؤتمر، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤاً اقتصادياً عالمياً أدى إلى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.

ويتماشى هدف النمو المعلن للعام 2024 مع ما كان موضوعاً للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمئة.

وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5.2 بالمئة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.

وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف «يو بي أس» وانغ تاو لوكالة فرانس برس «لا نعتبر أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمئة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح».

وتابعت «تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القعر بعد، وهو ما يفرض ضغوطاً تراجعية على الاقتصاد»، مرجحة أن ينعكس ذلك «تأثيراً سلبياً على التمويل والإنفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها».

وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود «مخاطر باقية ومخاطر خفية» في الاقتصاد الصيني، الثاني من حيث الحجم في العالم خلف الولايات المتحدة.

إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطاً كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.

وتعهدت الصين الثلاثاء بفتح «قنوات جديدة» للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعرفات على التقنيات المتطورة.

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