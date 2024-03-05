11 فعالية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظم دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تضم 11 برنامجاً متنوعاً من البطولات التنافسية والترفيهية لكافة فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الدورة الرياضية الرابعة لحكومة عجمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق سراي عجمان صباح اليوم بمشاركة أعضاء اللجنة العليا والرعاة والجهات المساهمة عن انطلاقة الدورة الرابعة في شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية التي ترمي إلى التنافس الرياضي بين جميع المشاركين، كما تم إجراء القرعة بين الفرق المشاركة في الدورة.

واستهل المؤتمر الصحفي أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة موضحاً تفاصيل النسخة الرابعة، مؤكداً على نجاح الدورة في السنوات الماضية والتي أصبحت رقماً بارزاً في أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة بفضل دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، موجهاً الشكر إلى سموه على توجيهاته ودعمه الكبير للدورة الرياضية لحكومة عجمان.

كما وجه الشكر إلى دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الجهة المنظمة للحدث والمشرفة على مختلف فعاليات الدورة وعلى جهودها التنظيمية التي أسهمت في إنجاح البطولة خلال الأعوام الماضية، ويمتد الشكر ليشمل شركاء النجاح «الجهات الراعية للبطولة»، وجميع المشاركين في الدورة من موظفين ورياضيين.

تنوع

وقال الرئيسي إن النسخة الرابعة سوف تشهد تنوعاً في الفعاليات والبرامج بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع تلبيةً لكل الاهتمامات، حيث تضم 11 فعالية رياضية بواقع 9 بطولات تنافسية إلى جانب برنامج رياضي للسيدات وآخر للعمل الإنساني بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان.

وتضم الرياضات بطولة كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة البادل تنس، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة كرة السلة، وبطولة الألعاب الشعبية، وسباق الجري، ألعاب التحدي، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنسانية.

وأضاف نؤكد جاهزيتنا التامة لاستضافة الدورة في نسختها الجديدة وحرصنا الكبير على تهيئة كافة السبل لتعزيز النجاحات التي تحققت في الدورات الماضية وترسيخ دعائم البطولة كأحد أهم الأحداث الرياضية في الدولة خلال الشهر الفضيل.

تأكيد

وأكدت صفية المحرزي، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان أن البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، إضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي حكومة عجمان.

من جانبه، أكد خليفة سلطان بن حارب مدير عام شركة الراسخون العقارية الراعي الماسي للبطولة على اهتمام وحرص الشركة المساهمة في إنجاح الدورة الرياضية في نسختها الرابعة خلال الشهر الكريم. وتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب، وعلى دعمهم المشاركات المجتمعية..

وقالت بشاير الحمادي من جمعية الإحسان الخيرية الشريك التنظيمي للبطولة: يسعدنا في جمعية الإحسان الخيري أن نكون شركاء في إنجاح النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تستهدف جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية.

وأشار يوسف الرئيسي من شركة الفطيم للسيارات الراعي الذهبي للبطولة إلى أهمية مشاركتهم في إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية في رحاب الشهر الكريم. وفي السياق نفسه قال أمير الهاشمي من شركة لافيش للعطور الراعي الفضي للبطولة، نحن حريصون على المشاركة في إنجاح فعاليات البطولة الرياضية الرابعة لأهمية الأنشطة الرياضية في إذكاء روح التنافس، ومن جهته أكد عبدالله النعيمي، من غرفة تجارة وصناعة عجمان، الراعي الفضي للبطولة، على اهتمام وحرص الغرفة المشاركة في دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

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