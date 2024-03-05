حمدان بن محمد يلتقي الفائزين في منافسات النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية



التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في استراحة سموه في ند الشبا اليوم (الاثنين) الفائزين في الألعاب الحكومية 2024، وضمن النسخة الخامسة للحدث الذي أقيم تحت رعاية سموه خلال الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس الجاري، واختتمت منافساته في دبي أمس الأول (الأحد) ضمن الدورة الأكبر بين دوراتها السنوية المتعاقبة، مستقطبة مشاركة 194 فريقاً من دولة الإمارات ومن حول العالم، وذلك مع تنامي مكانة الألعاب الحكومية على الصعيد الدولي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال اللقاء عن تقديره للمستوى الرفيع الذي جاءت عليه المنافسات، وما أبدته الفرق المتنافسة من تميز في الأداء والذي وصل بالفائزين إلى منصة التكريم، منوهاً بالجهد التنظيمي الكبير وراء الألعاب الحكومية والتي وصفها سموه بأنها "تجسّد إصرار دبي على التميز ونهجها دائم في عشق الفوز والوصول إلى المركز الأول".

ودعا سمو ولي عهد دبي الفائزين أن يكونوا دائماً قدوة لزملائهم في مواقع العمل المختلفة، في الإصرار على الوصول إلى أعلى مستويات التميز وتأصيل التعاون كمبدأ وركيزة أساسية في تسريع معدلات الأداء والارتقاء بكفاءتها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مضمار العمل الحكومي، مؤكداً سموه أن "العمل بروح الفريق الواحد والتحدي من أجل الفوز والتعاون في إيجاد الحلول الناجحة والفعالة من أهم مقومات نجاح حكومة دبي".

ونوّه سموه بالأثر المزدوج للألعاب الحكومية في تعزيز المشهد الرياضي الإماراتي ضمن منافسات قوية تحفز على الجمع بين اللياقة البدنية واللياقة الذهنية، وتبرز أثر تكامل القوتين البدنية والذهنية في بناء إنسان قادر على الإنتاج والعطاء وتحقيق النفع للمجتمع، فيما تشكل الألعاب الحكومية حدثاً رياضياً ومجتمعياً يحمل بين طياته العديد من الرسائل المهمة لاسيما في ترسيخ مفاهيم التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات وأثر ذلك في إيجاد حلول ناجعة تكفل التغلب عليها وصولاً إلى النجاح والفوز الذي طالما اقترن باسم دبي.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تبادل أطراف الحديث مع الفائزين، للاستماع منهم حول تجربتهم مع الألعاب الحكومية هذا العام، وكيف استعدوا لخوض هذه البطولة التي أصبحت تتمتع اليوم بمكانة متميزة على خارطة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في دبي. كما حرص سموه على الحديث إلى الأبطال الصغار لفريق "F3" الفائزين ضمن الفئة التي تم استحداثها في نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية حيث شجعهم على مواصلة ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها والتحلّي بما تدعو له من أخلاقيات وقيم نبيلة، وكذلك التحلي بروح التحدي وحب خوض المنافسة لتحقيق الفوز والوصول إلى منصات التكريم.



حضر اللقاء كلٌ من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان فريق "F3" قد فاز بلقب فئة تحدي صغار السن، ضمن أول ظهور لهذه الفئة هذا العام، فيما حلّ فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في المركز الأول ضمن فئة "تحدي الجهات الحكومية للسيدات"، وفاز بفئة "تحدي الجهات الحكومية للرجال" فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وفي فئة "تحدي المجتمع"، توّج فريق ناس بالمركز الأول، بينما كان الفوز ضمن فئة "تحدي المدن" من نصيب فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك في ثاني فوز له ضمن الفئة ذاتها.



واستقطبت النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، التي أُقيمت منافساتها في دبي فستيفال سيتي، مشاركةً عالميةً واسعة ضمن فئة "تحدي المدن"، بحضور لافت من دولة الإمارات، ومملكة البحرين، واستراليا، والدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وروسيا، وسلوفاكيا، وليتوانيا، وهولندا، وفرنسا، والبرتغال.

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