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إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ

3/5/2024 9:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت معلومات أولية عن عملية طعن عند دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.


وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى إصابة جندي في عملية الطعن قرب مستوطنة يتسهار، وأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.

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