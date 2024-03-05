إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ

إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ
التاريخ
3/5/2024 9:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت معلومات أولية عن عملية طعن عند دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى إصابة جندي في عملية الطعن قرب مستوطنة يتسهار، وأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.
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