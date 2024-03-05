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الغذاء والدواء تعقد دورة تدريبية لضباط التغذية حول الإستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

3/5/2024 8:44:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات دورة تدريبية تحت عنوان: "الاستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء" شارك فيها عدد من ضباط الخدمات الطبية الملكية من منتسبي شعبة الخدمات العامة والتغذية وبحضور مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية للشؤون الإدارية العميد الدكتور سهل الحموري ورئيس دائرة التغذية المقدم خالد الحواتمة.
واستهل مهيدات كلمته مبديا الفخر والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودورها العسكري والقومي والتنموي والإنساني النبيل بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى انطلاقا من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية، مثمنا دور هذه المؤسسة الوطنية وما تقوم به من جهود على كافة الأصعدة بما في ذلك دورها في مجال الخدمات الطبية ذات الجودة المتميزة وحفظ الأمن الداخلي أو على الحدود أو خارج حدود الوطن في شتى بقاع الأرض بإيعاز وتوجيه ومكارم ملكية سامية، لافتا إلى دور القوات المسلحة الأردنية –في تجهيز المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة ورفده بطواقم طبية متخصصة ومعدات ومستلزمات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأهل في غزة، مقدرا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقديم الرعاية الصحية .
وأضاف أنه وتأكيدا على الدور الأردني في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في الإنزالات الجوية الإغاثية المتواصلة إلى غزة حيث شاهد الجميع جلالة الملك وهو يقوم مباشرة بإنزال المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في غزة، معربا عن الشكر والامتنان للجهود التي يبذلها =جلالة الملك بشكل مستمر على كافة المحافل الدولية والإقليمية، للدفاع عن القضية الفلسطينية على اعتبارها قضية الأردن الرئيسية .
بدوره قال العميد الحموري أننا نتشرف خلال هذه الفترة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله سلطاته الدستورية والذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، مثمنا جهود المؤسسة في تقديم دورات الغذاء المهمة لمنتسبي الخدمات الطبية الملكية والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل فرق استجابة سريعة على مستوى الخدمات الطبية الملكية لاتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة المبكرة على فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وتقديم التوصيات لتفاديها مستقبلاً.
وأضاف أن الدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسة في مجال الغذاء والدواء، تشكل ركيزة أساسية في تطوير مهارات ومعارف منتسبي الخدمات الطبية الملكية، وتعزز من قدرتهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، معربا عن التطلع بأن تسهم هذه الدورات التدريبية في تعزيز مهارات وقدرات منسبينا، وتزيد من مستوى الوعي بأهمية السلامة الغذائية وضرورة الالتزام بها، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع ولتطلع دائماً نحو المزيد من التعاون المثمر الذي يخدم وطننا الحبيب، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى.
وشملت الدورة التدريبية التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء – قسم التوعية، عدة محاضرات للتدريب على الاستقصاء الوبائي والاستقصاء الوبائي والأمراض المنقولة بالغذاء قدمتها الدكتورة هلا الخزعلي ومحاضرة للتدريب على آلية جمع العينات قدمتها المهندسة وفاء تكروري.













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