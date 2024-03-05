وزير الدفاع الإسرائيلي: عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم

وزير الدفاع الإسرائيلي: عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم
التاريخ
3/5/2024 8:44:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم بشأن عملنا العسكري في جنوب لبنان".
وأكد غالانت خلال مباحثات مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، أن تل أبيب ملتزمة بالجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان .
MENAFN05032024000208011052ID1107937142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.