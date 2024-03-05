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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

3/5/2024 8:44:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال سوسييداد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن قمة الهلال ضد الاتحاد في أبطال آسيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
بايرن ميونخ X لاتسيو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
جيونبك هيونداي موتورز X أولسان هيونداي – الساعة 1 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC HD
الهلال السعودي X الاتحاد السعودي – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
طلائع الجيش X الداخلية – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport
المصري البورسعيدي X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

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