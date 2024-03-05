مجمع الملك الحسين للأعمال و مركز الأعمال VBC يوقعان اتفاقية تفاهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مجمع الملك الحسين للأعمال برئاسة الفريق الطيار م(منصور الجبور) ، اتفاقية تعاون مع شركة مركز الاعمال VBC، برئاسة المؤسس والمدير التنفيذي لمركز الاعمال VBC المهندس رامي العقاد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة مجمع الاعمال وعدد من الإداريين من كل الشركتين.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تأجير وتشغيل مبنى صفر بالكامل والذي يتجاوز مساحته 5000 متر مربع، بهدف تحويله إلى مركز متكامل للأعمال والخدمات.



يتميز مبنى صفر بطابع معماري عريق وتصميم داخلي فاخر يوفر مساحات متنوعة تتناسب مع متطلبات الشركات المحلية و الأقليمية والعالمية الكبيرة أو الشركات الصغيرة والناشئة التي تبحث عن مساحات صغيرة تساعدها على التطور والإنطلاق الى ساحة العمل.

كما يوفر المبنى خدمات مساندة بجودة عالية لتساعد الشركات المستأجرة على النجاح في بيئة عمل متكاملة وضمن مجتمع غني بالمهارات والخبرات المتنوعة. حيث سيضم المبنى غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات وعنصر جديد“the lobby business“لإستقبال رواد الأعمال والشركات والعاملين في مجمع الملك الحسين للأعمال للتواصل واللقاء العملي.

كما ستنظم فعاليات بشكل متنظم تهدف الى خلق فرص جديدة للأعمال وتبادل الخبرات ضمن بيئة عمل إيجابية وحيوية، و استوديوهات تصوير لخدمة العملاء المختلفين.



قال رئيس مجلس الأدارة لشركة مجمع الأعمال الفريق الطيار م( منصور الجبور)

نتطلع إلى بدء العمل في هذا المركز في دعم الأعمال و الإبتكار في مجمع الملك الحسين بشكل خاص.

المركز الحيوي الجديد، الذي سيساهم بشكل فعال و على مستوى المملكة بشكل عام، والذي يتماشى مع رؤية مجمع الملك الحسين للأعمال في تعزيز الأقتصاد المحلي وجذب الأستثمارات وتعزيز الأقتصاد".



وأضاف المؤسس والمدير التنفيذي لمركز الأعمال VBC المهندس رامي العقاد المدير المؤسس لشركة مركز الأعمال "اليوم، نفخر بإطلاق موقعنا العاشر بالشراكة مع مجمع الحسين للأعمال في "مبنى صفر". حيث تعد هذه التوسعة خطوة استثنائية تعزز نظام الأعمال الريادي في الأردن".

كما تهدف هذه الشراكة إلى خلق نظام بيئي نشط يعزز فرص

الأعمال والتواصل بين أصحاب الأعمال والمشاريع من داخل وخارج الأردن".















