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برشلونة على أعتاب استعادة درعه الغائب

3/5/2024 8:44:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، اقترب نادي برشلونة من استعادة أحد دروع الفريق للدفاع عن نفسه خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اقترب البلوجرانا من إعادة بث قناته الرسمية لترى النور من جديد، عقب قرار إغلاقها في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت إلى أن هذا القرار كان مؤلما، واتخذ من قبل مجلس إدارة خوان لابورتا، بسبب خطة الاستدامة التي قدمها النادي إلى رابطة الليجا، والتي تتضمن تقليص النفقات.
وبلغت تكاليف القناة في ذلك الوقت 14 مليون يورو، بينما كانت الإيرادات مليوني يورو فقط.
ومنذ إغلاق القناة، التي كانت تبث منذ عام 1996، تعمل الإدارة على مشروع جديد سيرى النور قريبا، والذي يتضمن إعادة بث القناة لكن إلكترونيا عبر منصة OTT.
وستكون بذلك تكلفة القناة أقل كثيرا من 14 مليون يورو، حيث لن يكون برشلونة مجبرا على دفع قيمة الترخيص التلفزيوني وسيكون هيكل القناة أقل كثيرا من قبل ذلك.

ملاعب

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