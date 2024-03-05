إحصائيات: حجم المساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا انخفض 1.5 مرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشارت بيانات الأمم المتحدة والدول المانحة لكييف إلى أن أوكرانيا تلقت عام 2023 مساعدات إنسانية من الغرب بواقع أقل 1.5 مرة قياسا بعام 2022 الذي صرفوا لها فيه 102.2 مليار دولار.
وعام 2022 خصصت الدول الغربية 102.2 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بينما بلغ هذا المبلغ عام 2023 68.6 مليار دولار فقط.
وانخفض الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا أيضا من 48.5 مليار دولار عام 2022 إلى 41.4 مليار دولار عام 2023.
وعام 2023 كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، حيث خصصت مساعدات بقيمة 44.6 مليار دولار (مقابل 40.4 مليار دولار عام 2022).
أما الاتحاد الأوروبي الذي تصدر عام 2022 قائمة المانحين وقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 43.2 مليار دولار، خفّض حجم دعمه لأوكرانيا عام 2023 بواقع 18 مرة إلى 2.4 مليار دولار.
وانخفضت مساعدة النبك الدولي لكييف من 18 مليار دولار عام 2022 إلى 10 مليارات دولار عام 2023.
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