إحصائيات: حجم المساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا انخفض 1.5 مرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشارت بيانات الأمم المتحدة والدول المانحة لكييف إلى أن أوكرانيا تلقت عام 2023 مساعدات إنسانية من الغرب بواقع أقل 1.5 مرة قياسا بعام 2022 الذي صرفوا لها فيه 102.2 مليار دولار.

وعام 2022 خصصت الدول الغربية 102.2 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بينما بلغ هذا المبلغ عام 2023 68.6 مليار دولار فقط.

وانخفض الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا أيضا من 48.5 مليار دولار عام 2022 إلى 41.4 مليار دولار عام 2023.

وعام 2023 كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، حيث خصصت مساعدات بقيمة 44.6 مليار دولار (مقابل 40.4 مليار دولار عام 2022).

أما الاتحاد الأوروبي الذي تصدر عام 2022 قائمة المانحين وقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 43.2 مليار دولار، خفّض حجم دعمه لأوكرانيا عام 2023 بواقع 18 مرة إلى 2.4 مليار دولار.

وانخفضت مساعدة النبك الدولي لكييف من 18 مليار دولار عام 2022 إلى 10 مليارات دولار عام 2023.