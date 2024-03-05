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الأردن يرأس والاتحاد الأوروبي مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) المنعقد في باريس

3/5/2024 8:44:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأست أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الثلاثاء، ممثلة عن الأردن، افتتاح مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يناقش دور الغاز في التحول الطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ضوء التغير المناخي.
وقالت العزام في كلمة لها خلال الافتتاح أن دول منطقة البحر الأبيض المتوسط لديها موارد كبيرة من الغاز الطبيعي، شكلت الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الطاقة الخاصة بدول شرق المتوسط، مؤكدة على أن الغاز الطبيعي سيبقى من أهم أنواع الوقود في أسواق الطاقة العالمية لسنوات عديدة قادمة، إلا أن الحاجة ملحة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية المستمرة الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي.
وتحدثت العزام عن قصة نجاح الأردن في مجال الطاقة المستدامة وتحقيق تكامل الطاقة المتجددة، والتي تساهم حاليًا بما نسبته 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن، مشيرة الى أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تعزيز التحول الطاقي من خلال الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتتماشى مع التوجهات العالمية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وإنتاج الهيدروجين بهدف جذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشارت العزام الى إنجازات الأردن وجهوده الأخيرة المتمثلة بتوقيع اتفاقية إطارية و12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإجراء دراسات جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفتت العزام إلى الجهد العالمي المركز الذي يتطلبه التحول الطاقي لإحداث تغييرات كبيرة في أنظمة الطاقة وأنماط الاستهلاك، مشيرة الى أهمية هذا التحول باستكشاف الفرص والتدابير الرئيسية في قطاع الغاز الطبيعي لتسهيل الانتقال السلس نحو الطاقة النظيفة مع مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وتبني السياسات الداعمة، إذ لا يمكن خلال رحلة التحول أن نتجاهل البنية التحتية الحالية والاعتماد الاقتصادي على الغاز الطبيعي.
وأشارت العزام الى البدائل المستدامة لتنمية الطاقة في المنطقة والمتمثلة بتنويع خيارات مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز الحيوي، والميثان الحيوي، والهيدروجين الأخضر، داعية الدول المشاركة الى التركيز المتزايد على الحد من انبعاثات الكربون وتبني مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، واستغلال الأفكار المكتسبة خلال المؤتمر لدفع التغيير الهادف نحو مستقبل أكثر استدامة.
وعولت على الحكومات والقطاعات الصناعية في تنفيذ ممارسات تقلل من البصمة الكربونية وتمهد الطريق لمستقبل أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة من خلال تبني الاستراتيجيات الكفيلة بتحويل الاتجاه نحو استهلاك أكثر استدامة للغاز الطبيعي من خلال إنشاء شهادات كثافة الكربون باعتبارها آليات جيدة لجمع البيانات وتمكين اتخاذ القرارات، مثمنة أهمية نشر الوعي وتحفيز العديد من التقنيات مثل اعتماد تقنيات التقاط الكربون وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي.
وعبرت العزام عن أهمية تعاون دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة مع تحسين الموارد، مثمنة ثقة الحضور في الالتزام بالاجتماع لاستكشاف حلول الطاقة المبتكرة وإقامة شراكات استراتيجية، وما يشكله الدعم السياسي والتعاون داخل منطقة دول البحر الأبيض المتوسط وخارجها كركائز أساسية لتحقيق هذا المسعى.
ويهدف المؤتمر الذي يحضره صناع القرار وممثلي الصناعة والمنظمات الدولية ويُشارك الأردن في رئاسته المشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط UFM إلى مناقشة مستقبل الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودور الغاز الطبيعي في التحول الطاقي في المنطقة ومستقبل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والميثان الحيوي وإمكانات الهيدروجين.
وتعكس مشاركة الأردن في المؤتمر التزامه بالتعاون الدولي والمشاركة في مناقشة قضايا الطاقة والغاز، وأهمية قطاع الطاقة والغاز بالنسبة للمملكة، إذ يُعتبر التعاون الدولي في مجال الطاقة أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول المشاركة في المؤتمر.













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