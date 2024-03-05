Tuesday, 05 March 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

3/5/2024 8:44:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين شمال وغربي روسيا، سيعزز إدارة القوات في إطار الرد على انضمام فنلندا وبعدها السويد لـ"الناتو".
وأضاف: "اتخذنا خطوات لتعزيز قواتنا في الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية الغربية والغربية.. تم استحداث دائرتي لينينغراد وموسكو العسكريتين بسبب التهديدات المرتبطة بتوسع حلف الناتو بانضمام فنلندا وفي المستقبل السويد، وإنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة للحلف بالقرب من حدودنا".

وأكد شويغو أن روسيا ستواصل تطوير هيكلية القوات المسلحة بما يتناسب مع التهديدات.
وأضاف أن الجيش الروسي لم يسمح لقوات كييف التي فرت من أفديفكا بإعادة انتشارها ويواصل الزحف عليها باتجاه الغرب، مشيدا ببسالة القوات الروسية.

روسيا اليوم

MENAFN05032024000208011052ID1107937136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث