شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

وأكد شويغو أن روسيا ستواصل تطوير هيكلية القوات المسلحة بما يتناسب مع التهديدات. وأضاف أن الجيش الروسي لم يسمح لقوات كييف التي فرت من أفديفكا بإعادة انتشارها ويواصل الزحف عليها باتجاه الغرب، مشيدا ببسالة القوات الروسية.

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