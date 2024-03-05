الأمير مرعد يتابع سير العمل بمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين خلال لقائه وفداً من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق المشترك بين الهيئة والوزارة لإتمام مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين خلال العام الحالي.



واطلع سموه بحضور مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك ومدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني على مراحل سير العمل بالمشروع والذي يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.

وعبر عن أهمية هذا المشروع لفئة المصابين العسكريين تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وتحسيناً لظروفهم المعيشية والمالية، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعاون مع الهيئة وفي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه أكد المومني أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين موزع على محافظات المملكة من خلال طرح أربعة عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة باستطاعة (3) كيلوواط ذروة من جهة التيار الثابت و (2.7) كيلو. واط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط والجنوب .



وأكد المومني أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 1611 منزلا للمصابين العسكريين ، والعمل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لخدمة هذه الفئة . ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحله المختلفة.