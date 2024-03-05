مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن معاذ قطيش بضرورة التبرع بالدم من نوع (O-) لوالده المريض (63 عاما) الذي يعاني من وجود كتلة على الدماغ في مستشفى الجامعة الأردنية.
على أن يكون التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الجامعة الأردنية باسم "صبحي حمودة محمود قطيش" من الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر .
للتواصل مع ذوي المريض: 0787041513
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