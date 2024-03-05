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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

3/5/2024 8:44:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن معاذ قطيش بضرورة التبرع بالدم من نوع (O-) لوالده المريض (63 عاما) الذي يعاني من وجود كتلة على الدماغ في مستشفى الجامعة الأردنية.
على أن يكون التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الجامعة الأردنية باسم "صبحي حمودة محمود قطيش" من الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر .
للتواصل مع ذوي المريض: 0787041513













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