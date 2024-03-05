نيويورك تايمز: تقارب نادر بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أدت الحرب في غزة، و"الرعب" الذي خلفه هجوم السابع من أكتوبر تحديدًا، إلى "تقارب نادر" بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين الحريديين (المتشددين)، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأقلية الحريدية عاشت في إسرائيل لفترة طويلة منفصلة عن التيار الرئيس في البلاد، فإن القتال أدى إلى توسيع هذا َالانقسام أحيانًا، وساعد في أحيان أخرى على جَسر الهوة بين الجانبين.

وبحسب التقرير، كان الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سبباً في تحفيز "ومضات من التضامن" بين قطاعات من الأقلية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة والتيار العلماني في إسرائيل.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة واستدعاء جنود الاحتياط الإسرائيليين للخدمة لفترات طويلة أو إضافية، أصبحت الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة حول الإعفاءات العسكرية لليهود الأكثر تديناً في البلاد مرة أخرى في قلب المناقشة الوطنية.

وفي أعقاب اليوم الأكثر دموية، بحسب الإسرائيليين، فإن أجزاء من مجتمع إسرائيل "المتنامي" من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، المعروفين باسم "الحريديم"، يعيدون النظر في دورهم في نسيج الأمة.

وقد أعربت أعداد كبيرة بشكل غير عادي عن دعمها أو اهتمامها بالخدمة العسكرية، وفقا لبيانات الاقتراع والإحصاءات العسكرية، مع كون الغالبية العظمى من "الحريديم" لا تزال تأمل في الاحتفاظ بإعفائها.

ولفت التقرير إلى أن علاقة الحريديم مع العلمانيين، منذ تأسيس إسرائيل قبل 76 عاما، كانت مشحونة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الفوائد التي تم ضمانها للمجتمع الحريدي الصغير في ذلك الوقت، في اتفاق بين الزعماء الدينيين والعلمانيين.

وخلافًا لمعظم الإسرائيليين، الذين تعتبر الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لهم، فإن الحريديم معفوون من التجنيد للتركيز على الدراسة الدينية.

كما أنهم يتلقون إعانات مالية كبيرة من الدولة للحفاظ على نظام تعليمي مستقل يتجنب الرياضيات والعلوم، ويُركز على دراسة الكتاب المقدس.

ومع الارتفاع الكبير في عدد اليهود الأرثوذكس المتطرفين، إلى أكثر من مليون شخص اليوم، أي ما يقرب من 13% من سكان إسرائيل، بعد أن كان عددهم حوالي 40 ألفا فقط في عام 1948، أدت هذه الامتيازات والإعفاءات إلى استياء الإسرائيليين العلمانيين.

ويشعر العديد من الإسرائيليين أن خدمتهم العسكرية وضرائبهم توفر الحماية الجسدية والمكافأة المالية لمجتمع يعاني من البطالة الجزئية، ولا يقدم إلا القليل في المقابل.

وخلُص التقرير إلى حدوث تغير لدى الحريديين الذين لا يمانع 30% منهم الانضمام إلى الجيش، في حين أقر 75% منهم بازدياد إحساسه بالمصير المشترك مع الإسرائيليين الآخرين، وفق استطلاع أجراه، في ديسمبر الماضي، المعهد الحريدي للشؤون العامة.