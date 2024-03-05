مصدر مصري: مصاعب تواجه مباحثات الهدنة لكنها ما زالت مستمرة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن هناك مصاعب تواجه مباحثات الهدنة في قطاع غزة ولكنها ما زالت مستمرة.

وأكد المصدر في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري، استمرار مباحثات القاهرة بهدف التوصل لهدنة بقطاع غزة ولا صحة لعدم الوصول لاتفاق حتى الآن.

وتتواصل في القاهرة لليوم الثالث، مباحثات بمشاركة الولايات المتحدة وحركة حماس وقطر، لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان.