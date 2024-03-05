أطباء يستخرجون أخطبوطاً من حلق مريض

استخرج أطباء في سنغافورة أخطبوطاً عالقاً بحلق مريض يعاني صعوبة بالبلع.

وأصيب بلوك، البالغ من العمر 55 عاماً، بخوف شديد، عندما أخبره الأطباء بأن أخطبوطاً عالقاً بحلقه، قبل أن ينجحوا في سحبه وإنهاء معاناته الصحية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

واعترف المريض بأنه تناول الأخطبوط بالفعل ضمن وجبة بحرية، مشيراً إلى أنه شعر بعدها بالإعياء، وهرع إلى مستشفى تان توك سينغ.

وأظهر الفحص وجود انسداد في المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، ووجد الأطباء أن الأخطبوط استقر على مسافة 5 سم من مكان التقاء المريء بالمعدة، وتمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط بعد محاولات فاشلة.

وتمكن المريض من العودة إلى منزله بعد يومين فقط. وقال الأطباء إن التصاق الطعام يعد من أكثر المشكلات شيوعاً التي يرونها في المستشفى.

وأوضح الأطباء أنه في 80 إلى 90% من الحالات، يزال الانسداد الغذائي بصورة طبيعية. ومع ذلك، فإن ما بين 10 و20% من الحالات قد تحتاج إلى علاج بالمنظار، في حين أن أقل من 1% تتطلب عملية جراحية.

وذكروا أن تقنية الدفع هي الطريقة الأساسية الموصى بها مع معدلات نجاح عالية، ولكن استخدام القوة المفرطة يمكن أن يؤدي إلى ثقب المريء.