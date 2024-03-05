أطباء يستخرجون أخطبوطاً من حلق مريض

(MENAFN
- Al-Bayan)
استخرج أطباء في سنغافورة أخطبوطاً عالقاً بحلق مريض يعاني صعوبة بالبلع.
وأصيب بلوك، البالغ من العمر 55 عاماً، بخوف شديد، عندما أخبره الأطباء بأن أخطبوطاً عالقاً بحلقه، قبل أن ينجحوا في سحبه وإنهاء معاناته الصحية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.
واعترف المريض بأنه تناول الأخطبوط بالفعل ضمن وجبة بحرية، مشيراً إلى أنه شعر بعدها بالإعياء، وهرع إلى مستشفى تان توك سينغ.
وأظهر الفحص وجود انسداد في المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، ووجد الأطباء أن الأخطبوط استقر على مسافة 5 سم من مكان التقاء المريء بالمعدة، وتمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط بعد محاولات فاشلة.
وتمكن المريض من العودة إلى منزله بعد يومين فقط. وقال الأطباء إن التصاق الطعام يعد من أكثر المشكلات شيوعاً التي يرونها في المستشفى.
وأوضح الأطباء أنه في 80 إلى 90% من الحالات، يزال الانسداد الغذائي بصورة طبيعية. ومع ذلك، فإن ما بين 10 و20% من الحالات قد تحتاج إلى علاج بالمنظار، في حين أن أقل من 1% تتطلب عملية جراحية.
وذكروا أن تقنية الدفع هي الطريقة الأساسية الموصى بها مع معدلات نجاح عالية، ولكن استخدام القوة المفرطة يمكن أن يؤدي إلى ثقب المريء.
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