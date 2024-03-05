18 بطولة دولية تتصدر 111 فعالية رياضية في دبي خلال مارس

تستضيف دبي 111 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة خلال شهر مارس الجاري تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في مختلف مناطق دبي، وتتصدرها 18 بطولة دولية من أبرزها بطولة أقوى رجل في العالم، بطولة فزاع الدولية السادسة للقوس والسهم وبطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، والبطولة الدولية للسباحة، وبطولة دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولة ريد بول لكرة القدم، البطولات الدولية للغوص.

ويأتي كأس دبي العالمي للخيول في صدارة قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال شهر مارس ويشارك في هذا المونديال العالمي الذي يقام في مضمار ميدان العالمي يوم 30 مارس 868 خيلًا تتدرب في 19 دولة من أبرزهم حامل لقب النسخة الماضية الجواد الياباني أوشبا تيسورو.

ومن أبرز البطولات الدولية بطولة الجولة العالمية للتزلج على الألواح (ستريت) التي تواصل لفت أنظار العالم إليها من خلال المنافسات القوية بين أبطال العالم واللاعبين الأولمبيين المشاركين فيها من 65 دولة من مختلف قارات العالم من أبرزها اليابان والصين والبرازيل وأمريكا وأستراليا، وتحظى البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة حيث تعد هذه البطولة هي الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية من حيث عدد المشاركين والمتأهلين منها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل من جولتي بارك وستريت 88 لاعب للمشاركة في الأولمبياد، وتستمر منافساتها في دبي هاربر حتى 10 مارس الجاري.

كما تقام بطولة أقوى رجل في العالم التي تقام 28 مارس الجاري، وتنظمها مجموعة الإمارات الرياضية في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، التي يتنافس فيها أقوى الرجال من جميع أنحاء العالم حيث يبرز كل منهم قوته الخارقة في تحطيم الأرقام القياسية لرفع أثقل الأوزان لأطول فترة ممكنة، وجر الشاحنات الثقيلة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة "كأس الإمارات الدولية للسباحة" التي تنظمها أكاديمية آيبكس الرياضية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس ويشارك فيها 1200 سباح من داخل وخارج الدولة يمثلون 55 أكاديمية ونادي من 15 دولة مختلفة، يتنافسون في ثلاث فئات هي البراعم والناشئين والمحترفين، ويخوضون سباقات في كل أنواع السباحة من الحرة والصدر والظهر والفراشة للمسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة.

كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي أيضًا البطولة الدولية للغوص التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس، وتنظمها بريمير سبورتس للخدمات الرياضية، ويتنافس فيها الغواصين في عدة فئات مختلفة للرجال والسيدات منها فئة المبتدئين والفئات العمرية من 13 إلى 18 سنة، والمستوى الأول، والتي يشارك فيها منتسبي الأندية والاتحادات من مختلف دول العالم.

وتختتم اليوم منافسات بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في مقره بمشاركة 190 لاعبًا ولاعبة من 32 دولة وتستمر حتى 6 مارس، كما تتواصل منافسات بطولة فزاع الدولي الثامنة للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي يشارك فيها 230 لاعبًا ولاعبة من 56 دولة.

وتقام بطولة تحدي ليفل أب الدولية للجمباز بمشاركة 650 لاعب ولاعبة من داخل وخارج الدولة، وينظمها مركز ليفل أب للياقة في مقره بمدينة دبي للإنتاج، ويتنافس فيها المشاركين ضمن عدة فئات مختلفة هي الجمباز الفني للذكور للفئات العمرية من 4 سنوات حتى 16 سنة، والجمباز الفني للإناث للفئات العمرية من 4 إلى 16 سنة ضمن المستوى الأول حتى المستوى الخامس والمستوى الدولي.

كما تتضمن البطولات الدولية البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي التي تقام في مركز دانوب الرياضي على شارع الشيخ زايد، وبطولة ريد بل فور 2 سكور لكرة القدم، وبطولة الوفاء لزايد وبطولة رمضان الفرقية الدوليتين للشطرنج، ودوري يوروليج لكرة السلة من اديداس، ويتواصل سباق الإبحار من دبي إلى مسقط.

وشهدت بداية شهر مارس تنظيم العديد من البطولات الدولية من أبرزها البطولة الدولية لسباق التزلج بانحدار جبال الألب التي استضافتها قاعة سكي دبي بمول الإمارات، بطولة كاس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، بطولة دبي مساترز للطيران اللاسلكي، معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت، البطولة الدولية للجمباز الفني، البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي.

ومن أبرز البطولات المحلية والمجتمعية التي تقام خلال شهر مارس بطولة الأربعاء للقوارب الشراعية الحديثة، بطولة الحبتور للقفز بالخيول، سباق هاميلتون للسباحة التطويرية، كأس ميني مينا لكرة القدم للفئة العمرية U8، بطولة اوبتميل للملاكمة، سباق التميت للجري، بطولة الكروس فيت "باتل اوف ذا كانسر"، بطولة ام ان دي للدراجات الهوائية، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدم، سباق القوارب الشراعية الحديثة، بطولة فورتونا للريشة الطائرة، سلسلة السباحة الملك والملكة.

كما تقام فعالية اليوغا المجتمعية، دوري القوارب الشراعية الحديثة، بطولة الخاسر الأكبر للياقة البدنية، دوري أمريكانو الرمضاني للتنس والبادل، سباق التميت للجري، بطولة كرة قدم المصغرة الرمضانية، الدوري الرمضاني للبادل تنس، كأس كاليبوت للقوارب الشراعية الحديثة، لا مير للسباحة في المياه المفتوحة، بطولة فرق الريشة الطائرة للسيدات، تراثليون جريت تونيك، سباق جبال الالب للتزلج بين المدارس، سباق سكتشرز للجري، بطولة أهداف الرمضانية للشركات، بطولة السباحة المجتمعية من تروجان، الدوري الرمضاني المجتمعي للتنس، سلسلة سباقات ان جي كي ـ الجولة الثالثة للسيارات السريعة.

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