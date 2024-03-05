عايز شيكابالا يرجع سليم.. تعليق مثير من عمرو أديب على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب، عن مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، التي تجمع بينهما في السعودية، يوم الجمعة المقبل، وهي المرة الأولى التي تقام على أرض المملكة.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقرت على هوية حكم مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث تم تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا للمباراة التي يستضيفها ملعب الأول بارك، بالرياض.

وكتب الإعلامي المصري إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة "إكس": "البرازيلي اندرسون دارونكو حكمًا لمباراة نهائي كأس مصر وبصحبته طاقمه بالكامل المكون من حكمتين مساعدتين (سيدات) من أفضل حكام العالم، بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو (سيدة)"، قبل أن يرد عليه أديب، قائلاً: "غيرت رأيي مش عايزين نكسب عايز شيكابالا يرجع سليم"، في إشارة إلى تمتع الحكم ببنية جسدية قوية، ودخول شيكابالا في مناقشات حادة دومًا مع الحكام بسبب قرارتهم.

وطالب أديب جماهير الزمالك في وقت سابق عبر حسابه على منصة "إكس"، بالتفاؤل، مشددًا على أن الفريق الأبيض الذي ينتمي إليه قادر على تخطي غريمه التقليدي الأهلي وتحقيق الفوز عليه، حيث قال: "عقليه الهزيمة اللي موجودة عند كتير من الزملكاوية لازم تتغير، قول ورايا إحنا هنكسب الأهلي يوم الجمعة، ومفيش حظ أو روح فانلة أو جمهور هيفرق معانا، قول ورايا هنكسب طبعًا، هنكسب جدًا بإذن المولى عز وجل، حط في دماغك المكسب وهتلقى الأهلي سهل وبسيط جدًا زي أي نادي بتلعب معاه.. هنكسب".

وعلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على اختيار الحكم البرازيلي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر مقطع فيديو للحكم، وقال: "لن يستطيع أحد المزاح معه".

وتقام مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو

ولد الحكم البرازيلي عام 1981 بمدينة سانتا ماريا، واحترف لعبة كرة اليد في فترة شبابه، كما أنه عمل كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

ويُعد أندرسون دارونكو صاحب الـ 42 عامًا من حكام الصفوة في أمريكا الجنوبية، كما سبق له إدارة مباراة القمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر سبتمبر الماضي.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائمًا بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كجم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي، كما أنه يستطيع الركض لمسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط.

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