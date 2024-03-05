الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة دور الـ 8 لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) يوم 12 مارس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر "كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء قرعة دور الثمانية للبطولتين بالقاهرة.

وأوضح "كاف" أنه تأهل لدور الـ 8 بدوري الأبطال كل من صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الإيفواري والأهلي المصري وبيترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني ويانج افريكانز التنزاني.

وأضاف أن الفرق المتأهلة لدور الـ ـ8 ببطولة الكونفدرالية هي إتحاد العاصمة الجزائري والزمالك وفيوتشر من مصر ودريمز الغاني وأبوسليم الليبي ونهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وستاد مالي.

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