Tuesday, 05 March 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

3/5/2024 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة دور الـ 8 لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) يوم 12 مارس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر "كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء قرعة دور الثمانية للبطولتين بالقاهرة.

وأوضح "كاف" أنه تأهل لدور الـ 8 بدوري الأبطال كل من صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الإيفواري والأهلي المصري وبيترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني ويانج افريكانز التنزاني.

وأضاف أن الفرق المتأهلة لدور الـ ـ8 ببطولة الكونفدرالية هي إتحاد العاصمة الجزائري والزمالك وفيوتشر من مصر ودريمز الغاني وأبوسليم الليبي ونهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وستاد مالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05032024000110011019ID1107936874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث