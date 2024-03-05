الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة دور الـ 8 لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) يوم 12 مارس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.
وذكر "كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء قرعة دور الثمانية للبطولتين بالقاهرة.
وأوضح "كاف" أنه تأهل لدور الـ 8 بدوري الأبطال كل من صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الإيفواري والأهلي المصري وبيترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني ويانج افريكانز التنزاني.
وأضاف أن الفرق المتأهلة لدور الـ ـ8 ببطولة الكونفدرالية هي إتحاد العاصمة الجزائري والزمالك وفيوتشر من مصر ودريمز الغاني وأبوسليم الليبي ونهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وستاد مالي.
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