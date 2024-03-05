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ضمن «الفارس الشهم 3».. تفعيل خدمة الانترنت Starlink في المستشفى الإماراتي بغزة

3/5/2024 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تفعيل خدمة الانترنت Starlink للاتصال عبر الأقمار الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي، لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، ولتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في قطاع غزة.

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