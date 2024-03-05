حمدان بن محمد يكرم أبطال الألعاب الحكومية 2024

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أبطال الألعاب الحكومية 2024.

ورسخت الألعاب الحكومية موقعها الريادي للدورة الخامسة على التوالي كإحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية، وأكدت قدرة دبي على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى وأنشطة رياضية تستقطب مشاركات عالمية من الجهات الأربع.

كما قدمت النسخة الأخيرة الأوسع في تاريخ الألعاب الحكومية نموذج دبي المتميز في تنظيم فعاليات دولية ترسخ قيم المنافسة الشريفة وتؤكد تميّز دبي في تنظيم أحداث ومنافسات عالمية المستوى.

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