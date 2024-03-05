تأثر الدولة بمنخفض جوي من الخميس إلى الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية رطبة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب.

وذكر المركز - في تقرير عن الحالة الجوية من الخميس إلى الأحد - أن كميات السحب تزداد تدريجياً من آخر ليل الخميس من الغرب والجنوب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يوم الجمعة يتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط البرد على بعض المناطق وتبلغ ذروة الحالة يوم السبت، وتقل كميات السحب والأمطار تدريجياً من مساء يوم الأحد ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر يكون متوسطا إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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