حرب الكوريتين.. قراصنة يخترقون شركتين لإنتاج أشباه الموصلات

ذكرت وكالة الاستخبارات في سيئول، الاثنين، أن قراصنة سيبرانيين قد قاموا بدعم من بيونجيانج باختراق شركتين كوريتين حنوبيتين لإنتاج معدات أشباه الموصلات العام الماضي، ربما لسرقة نظام إنتل من أجل برنامج محلي لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن وكالة الاستخبارات نصحت الشركات بأخذ احتياطات بعد اكتشاف الهجمات من الشمال في ديسمبر، وفبراير الماضيين، حيث قام خلالها القراصنة بسرقة البرامج الخاصة بهذه المنتجات ومنشآت التصنيع.

وأوضحت وكالة الاستخبارات الوطنية في بيان أن القراصنة استخدموا أسلوباً يطلق عليه «ليفنج أوف ذا لاند» أي الإقامة في الأرض، حيث يعتمد على برامج مركبة ومن الصعب اكتشافه.

ولم تكشف الوكالة عن التفاصيل حول جماعة القرصنة أو الأهداف، مكتفية بالقول: إن الجناة ركزوا على الخوادم المتصلة بالإنترنت.

وأضافت: «إن كوريا الشمالية ربما بدأت في الإعداد لإنتاج أشباه موصلات من صنعها، بسبب الصعوبات التي تواجهها في شراء الرقائق جراء العقوبات».

وأوضحت «بلومبرج» أن كوريا الشمالية متهمة برعاية هجمات سيبرانية واسعة النطاق لاستهداف مصارف حول العالم، وسرقة أسرار دفاعية، وابتزاز أموال من خلال برامج الفدية والقرصنة على العملات الرقمية.

ويقول الباحثون: «إن كوريا الشمالية تستهدف جارتها الجنوبية الديمقراطية على وجه الخصوص، والتي لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب معها».

وقالت وكالة الاستخبارات اليوم: «إن بيونجيانج قد بدأت في التركيز على الهجمات السيبرانية منذ النصف الثاني من العام الماضي، لتلبية المطلب المتزايد لتطوير أقمار اصطناعية وصواريخ».

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