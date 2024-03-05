أسعار الذهب في لندن عند أعلى مستوى على الإطلاق

قالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولاراً للأوقية في مزاد، الاثنين، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولاراً المسجل في 28 ديسمبر.

ويحوم الذهب عالمياً قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الثلاثاء مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2112.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، لكنه حوم قرب مستويات أمس الإثنين البالغة 2119.69 دولاراً، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر. وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2120.50 دولاراً.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس الأربعاء والخميس.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد تسهم في تحديد اتجاه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومن بينها مسح فرص العمل ودوران العمالة يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التصنيع الأمريكي بقدر أكبر في فبراير وتراجع التضخم تدريجياً، في حين ظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يتعرض لضغوط عاجلة لخفض أسعار الفائدة في ضوء الاقتصاد «المزدهر» وسوق العمل، في تصريحات سلطت الضوء على خطر بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو ارتفاعه بمقدار أكبر من ذلك من خلال «الوفرة المكبوتة».

ويرى المتداولون الآن فرصة قدرها 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو، وفقاً لتطبيق توقعات أسعار الفائدة التابع لشركة إل.إس.إي.جي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 890.90 دولاراً للأوقية وانخفض البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 951.12 دولاراً. ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.68 دولاراً.

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