علم الرياضيات يدخل على الخط لتحسين أداء العدائين

هناك أخبار جيّدة للعدائين بدخول علم الرياضيات على الخط من أجل محاولة تحسين أدائهم، وذلك بعدما طوّر العلماء نموذجاً لتحسين التمارين في سباقي 400 و1500 م، وفقاً لدراسة نُشرت الثلاثاء.

يعتمد هذا النموذج على بيانات من أداء العدائين البريطاني ماثيو هادسون-سميث والهولندية فيمكي بول والنروجي ياكوب إينغيبريغتسين في بطولة أوروبا 2022 في ميونيخ، والإيطالية غايا ساباتيني (إيطاليا) في بطولة الناشئين 2021 في تالين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت أماندين أفتاليون، المؤلفة المشاركة في الدراسة التي نشرت في مجلة "فرونتيرز" للرياضة والحياة النشطة، إنه كانت هناك رغبة بـ"فهم ما كان يحدث على المستوى الفيزيولوجي في سباق 400 متر الذي هو سباق سرعة، وسباق 1500 متر الذي هو السباق الأوّل للتحمل".

وبفضل تقنية مستشعر "جي بي أس" الجديدة الموضوعة أسفل قمصان الرياضيين، تمكّن الباحثون من تتبع سرعات كل رياضي بدقة فائقة، مع الإشارة الى موقعه عشر مرات في الثانية.

قاموا بدمج معادلات لحساب المتغيّرات الفيزيولوجية: استهلاك الطاقة أثناء التمرين، الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسيجين، الى التحكّم الحركي، أي دور الدماغ في عملية الحركة مثل الحافز.

هناك الكثير من البيانات التي لا يمكن قياسها "في الجسم الحي" أثناء السباق، لكن الحسابات تتيح الوصول إليها، كما تشير عالمة الرياضيات والباحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية.

ثم قام العلماء بتغيير هذه المعايير ولاحظوا مدى تأثيرها على منحنيات سرعة العدائين.

وأفاد المركز الوطني للبحوث العلمية في بيان أنه "بفضل القياس الكمّي للتكاليف والفوائد، يوفر النموذج إمكانية الوصول الفوري الى أفضل استراتيجية كي يتمكن العداء من التأدية +بطريقة مثالية+.

وبذلك، تظهر الدراسة أهمية الانطلاقة السريعة في أول 50 متراً لأسباب مرتبطة بسرعة استهلاك الأوكسيجين، أو أي تباطؤ في نهاية سباق 400 متر.

وتشرح عمليات المحاكاة بشكل خاص أداء عداء الـ1500 متر إينغيبريغتسين من خلال قدرته على الوصول بسرعة الى الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسيجين، والحفاظ عليه طوال السباق، في خصوصية تسمح للبطل الأولمبي "بالجري بوتيرة أكبر من منافسيه طوال السباق، على الرغم من أننا نراه يبدأ بقوة أقل" وفق ما أشارت أفتاليون.

وخلصت الباحثة الى أن النموذج يمكن أن يؤدي الى برامج دعم الأداء حتى يتمكن المدربون من "تحسين استراتيجية السباق في ما يتعلق بالناحية الفيزيولوجية للعداء".

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