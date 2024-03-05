مانغو بول مانبول جديد الرياضات البرازيلية على شاطئ كوباكابانا

رودريغو ألموناسيد عندما كانا بسن المراهقة في غابة الأمازون، استمتع الشقيقان هيلديبراندو برمي المانغو في نفس الوقت. تعيّن عليهما التقاط الفاكهة المرمية قبل ارتطامها بالأرض.

تحوّلت هذه التسلية إلى رياضة حقيقية، تُمارس في مناطق مختلفة من البرازيل بقواعد محدّدة. استُبدل المانغو بكرات بيضاوية الشكل.

شقّت "مانبول"، كما أطلق على هذه اللعبة الغريبة (مانغو+بول)، طريقها إلى شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، حيث تُمارَس الكثير من الرياضات الشاطئية.

على الرمال الذهبيّة الحارّة، تشبه منطقة التنافس ملعب الكرة الطائرة الشاطئية. مستطيل بعرض خمسة أمتار وطول عشرة، تحدّه حبال زرقاء وتتوسّطه شبكة مرتفعة.

لكن الكرة المستخدمة من مادة البوليوريثان والتي تحلّق فوق الشبكة، ليست مستديرة بل بيضاوية، بحجم المانغو وأصغر بنحو ثلاثة أضعاف من كرة الروغبي.

تختبر مانبول ردود فعل اللاعبين: بما ان الكرات تُرمى بوقت واحد، يجب التقاط الكرة المقبلة من الخصم قبل ارسال الكرة الخاصة بك.

- لعبة سريعة -

يشرح روي هيلديبراندو (44 عاماً) لوكالة فرانس برس "في البداية، كانت لعبة بسيطة بيننا. كان شقيقي روجيريو يرمي المانغو وأنا أردّها اليه. لكن بعد فترة، قلت لنفسي انه سيكون أكثر متعة لو رمى كلانا المانغو في وقت واحد".

مع رؤية المراهقين يمارسان هذه اللعبة السريعة في بيليم، الواقعة في ولاية بارا، أُعجب بها المقرّبون وبدؤوا ممارستها.

قرّر روي هيلديبراندو وضع قواعد واختيار المعدات المناسبة لممارسة رياضة أبصرت النور رسمياً عام 2004، عندما أُسّس الاتحاد البرازيلي للمانبول.

القواعد بسيطة: على غرار الكرة الطائرة، تُحتسب نقطة إذا ارتطمت الكرة على أرض الفريق الخصم، أو إذا رُميت خارج المستطيل. بحال التسجيل تزامناً في لقطة واحدة، تُعاد النقطة.

للفوز في المباراة، يتعيّن الفوز بمجموعتين من 12 نقطة. يمكن اللعب فردياً أو في الزوجي وصولاً إلى ثلاثة لاعبين من كل جهة. تستمر كل مواجهة بين 15 و25 دقيقة.

تقول بحماس أدريانا ماتياس، معلّمة التربية البدنية البالغة 46 عاماً والتي تمارس مانبول منذ 2007، إنها "رياضة ديناميكية للغاية، واحتوائها على كرتين يجعلها ممتعة".

على شاطئ كوباكابانا يقطع بعض المارة نزهتهم للتفرّج على المبادلات. قالت اخصائية العلاج الطبيعي بيتي بياجي (53 عاماً) "ما لفت انتباهي تطلبها الكثير من الحركة".

- تقديمها إلى لولا -

لهذه الرياضة نحو ألفي متابع، مع اتحادات إقليمية في ولايات ريو دي جانيرو (جنوب-شرق)، بارا (شمال)، سيارا (شمال-شرق) وفي مقاطعة برازيليا الفدرالية (وسط-غرب)، بحسب ما يؤكّد هيلديبراندو الذي جال بهذه اللعبة في 11 بلداً في أوروبا، آسيا وأميركا الجنوبية.

لا تزال مانبول رياضة مغمورة في البرازيل، بلد الـ200 مليون نسمة، لكن اعتُرف بها رسمياً "مسابقة رياضية" من قبل المجلس البلدي في بيليم عام 2016.

في يونيو الماضي، قُدّمت إلى الرئيس لولا داسيلفا، خلال زيارة رسمية إلى هذه المدينة التي ستستضيف عام 2025 مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب30).

تقول كاتيا ليسّا، رئيسة اتحاد مانبول في ريو، إنها "رياضة شاملة، يمارسها أشخاص من كل الأعمار والفئات الاجتماعية. تساعد على تحسين العديد من الجوانب البدنية، خصوصاً ردود الفعل وخفّة الحركة. تملك مانبول كل عناصر النمو".

تحلم برؤية رياضتها مدرجة في الألعاب الأولمبية الصيفية، ولو انها على بعد سنوات ضوئية من شعبية كرة القدم أو الكرة الطائرة في البرازيل.

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