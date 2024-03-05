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الإمارات تحذر مواطنيها في عُمان بسبب الأمطار الغزيرة بالسلطنة

3/5/2024 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط؛ بمواطني الدولة الموجودين في سلطنة عُمان، ضرورة توخي الحيطة بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.

وتؤكد البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة «تواجدي».

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