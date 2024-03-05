الإمارات تحذر مواطنيها في عُمان بسبب الأمطار الغزيرة بالسلطنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط؛ بمواطني الدولة الموجودين في سلطنة عُمان، ضرورة توخي الحيطة بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.
وتؤكد البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة «تواجدي».
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