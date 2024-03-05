«حكومة دبي» تعلن عن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان، حيث تقرر أن يكون الدوام من يوم الإثنين إلى الخميس من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2.30 بعد الظهر، وفي يوم الجمعة يكون الدوام من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

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