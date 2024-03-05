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«حكومة دبي» تعلن عن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

3/5/2024 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان، حيث تقرر أن يكون الدوام من يوم الإثنين إلى الخميس من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2.30 بعد الظهر، وفي يوم الجمعة يكون الدوام من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

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