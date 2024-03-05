أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 680 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 680 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 10% من 619.85 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي إلى 681.15 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 61.3 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 38% مقابل 493.88 مليار درهم خلال ديسمبر 2022، بزيادة تعادل نحو 187.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 41.3% إلى 443.43 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 313.81 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 187.17 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 39.12% مقابل 134.54 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 52.6 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 50.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 11% مقارنة بنحو 45.53 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 5.02 مليار درهم.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

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