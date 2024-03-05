شركة "جورامكو" توقع اتفاقية صيانة جديدة مع خطوط الطيران TUI

(MENAFN
- Asdaa BCW) أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية صيانة جديدة مع خطوط الطيران TUI، في خطوة تسلط الضوء على الشراكة المستمرة والمتينة بين الطرفين وتؤكد على مزيد من التعاون المستقبلي على المدى الطويل.
تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة أخرى في التعاون الناجح الممتد بين الشركتين. وبموجب اتفاقية الصيانة الجديدة ، ستقوم جورامكو في عمان بإجراء فحوصات ثقيلة على خمس طائرات من طراز B787 ، ويعكس هذا التطور مقدار الثقة التي تضعها شركة TUI في إمكانيات وخبرات جورامكو والتي دائما ما تؤكد التزامها بتقديم خدمات صيانة متفوقة ذات جودة عالية.
في تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع اتفاقيتنا الجديدة مع خطوط الطيران TUI الخاصة بأسطول طائراتها من طراز بوينغ 787، والتي من شأنها تعزيز مكانتنا كشركة عالمية مستقلة ومزود رائد لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية الاستثنائية ، والنابعة من خبرتنا الواسعة في هذا المجال والتزامنا الشديد تجاه الحفاظ على المستوى المتميز في كل ما نقوم به ونقدمه لعملائنا. ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على شراكتنا المثمرة التي نثق بنجاحها وتحقيق الأهداف منها."
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