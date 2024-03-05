الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار
التاريخ
3/5/2024 7:24:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت العملة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 31.67 ليرة للدولار.
وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08% إلى 31.5996 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند مستوى 31.6780 ليرة.
روسيا اليوم
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