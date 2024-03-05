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الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

3/5/2024 7:24:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت العملة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 31.67 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08% إلى 31.5996 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند مستوى 31.6780 ليرة.

روسيا اليوم

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