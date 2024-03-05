بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 2472نقطة.



وبلغ حجم الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2706 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 41 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

