نابلس: تشييع جثمان الطفل عمرو النجار إلى مثواه الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل عمرو النجار إلى مثواه الأخير في بلدة بورين جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد، ليوارى الثرى في مقبرة بورين.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت استشهاد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها صوبه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بورين.