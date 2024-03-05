نابلس: الحبس المؤبد وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي مشتاق القاضي، حكماً بإدانة المتهم (م،ب )عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكمت عليه بالحبس المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة ثريا محاجنة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
MENAFN05032024000205011050ID1107936659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.