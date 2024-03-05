الأمن الوقائي في نابلس يحرر طفلا من خاطفيه

الأمن الوقائي في نابلس يحرر طفلا من خاطفيه
التاريخ
3/5/2024 7:24:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، من تحرير طفل من خاطفيه، خلال وقت قياسي.
وأوضح الأمن الوقائي، "أنه بعد ورود معلومات عن قيام عدة أشخاص بخطف الطفل من منطقة طولكرم، ونقله إلى نابلس، واحتجازه في إحدى الشقق، تم اعتقال المشتبه بهم بعملية الخطف، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول".
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