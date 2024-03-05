الأمن الوقائي في نابلس يحرر طفلا من خاطفيه

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، من تحرير طفل من خاطفيه، خلال وقت قياسي.

وأوضح الأمن الوقائي، "أنه بعد ورود معلومات عن قيام عدة أشخاص بخطف الطفل من منطقة طولكرم، ونقله إلى نابلس، واحتجازه في إحدى الشقق، تم اعتقال المشتبه بهم بعملية الخطف، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول".