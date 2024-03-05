المفتي العام يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-حث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين المواطنين على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك، كما أهاب بأصحاب المطاعم والمقاهي إلى إقفالها خلال نهار رمضان، حفاظاً على حرمة الشهر الكريم.
ودعا المفتي العام في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، الجهات المسؤولة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، فرمضان هو شهر الرحمة والخير والإحسان، لا الاستغلال والابتزاز.
كما دعا المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، والإكثار من الصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى بعمل الخيرات، وتوزيع الصدقات، وصلة الأرحام.
وشدد المفتي على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وخاصة في شهر رمضان، في ظل الاقتحامات الإسرائيلية له، والتهديدات المتواصلة بالاعتداء عليه وتدنيسه.
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