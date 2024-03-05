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المفتي العام يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك

3/5/2024 7:24:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-حث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين المواطنين على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك، كما أهاب بأصحاب المطاعم والمقاهي إلى إقفالها خلال نهار رمضان، حفاظاً على حرمة الشهر الكريم.

ودعا المفتي العام في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، الجهات المسؤولة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، فرمضان هو شهر الرحمة والخير والإحسان، لا الاستغلال والابتزاز.

كما دعا المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، والإكثار من الصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى بعمل الخيرات، وتوزيع الصدقات، وصلة الأرحام.

وشدد المفتي على ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وخاصة في شهر رمضان، في ظل الاقتحامات الإسرائيلية له، والتهديدات المتواصلة بالاعتداء عليه وتدنيسه.

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