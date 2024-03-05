سلطة النقد: تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمصارف، لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام، مع استمرار تعذر صرف الرواتب بانتظام خلال هذه المرحلة.

وأوضحت سلطة النقد، أن هذه التعليمات تغطي الفترة الممتدة من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آب المقبل، وهي تتيح لشرائح واسعة من الموظفين المقترضين الحصول على الدفعات المحولة كاملة، لتسديد التزاماتهم الأخرى، خلال فترة شهر رمضان المبارك، والأعياد.