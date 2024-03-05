سلطة النقد: تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمصارف، لمعالجة أقساط المقترضين من موظفي القطاع العام، مع استمرار تعذر صرف الرواتب بانتظام خلال هذه المرحلة.
وأوضحت سلطة النقد، أن هذه التعليمات تغطي الفترة الممتدة من بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آب المقبل، وهي تتيح لشرائح واسعة من الموظفين المقترضين الحصول على الدفعات المحولة كاملة، لتسديد التزاماتهم الأخرى، خلال فترة شهر رمضان المبارك، والأعياد.
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