البيت الأبيض لغانتس: مواصلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سيتم بموازاة سماحها بإدخال المساعدات لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-واشنطن/PNN-أبلغت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، خلال لقائها أمس مع عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إدارة بايدن تريد مواصلة دعم إسرائيل في حربها على غزة وفي موازاة ذلك أن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت هاريس لغانتس إنه "ساعدونا بأن نساعدكم"، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، عن مصدر مطلع على اللقاء.

وبحسب موقع

"واللا"، فإن رسالة جميع المسؤولين الأميركيين لغانتس هي أنه ينبغي إغراق غزة بمساعدات وأن مهمة إسرائيل هي إيجاد حل لكيفية تنفيذ ذلك.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة على مضمون المحادثات التي أجراها غانتس مع هاريس ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، قولها إن الأخيرَين مررا رسائل شديدة ومنتقدة جدا بشأن الوضع الإنساني في غزة وحول حقيقة أن إسرائيل لا تفعل ما فيه الكفاية بهذا الخصوص.

وفوجئ غانتس من شدة الانتقادات والقلق الذي سمعه من المسؤولين الأميركيين، حسب "واللا"، وقال مصدر إسرائيلي مطلع على مضمون المحادثات إنه "توجد هنا صعوبة كبيرة وينبغي أن نبحث كيف سنتغلب عليها".

وأشار الموقع إلى أن غانتس خرج من اللقاءات في البيت الأبيض، أمس، باستنتاج أن "زيارته لواشنطن جاءت متأخرة شهرين. وبنظره أن العلاقات المتوترة بين البيت الأبيض وبين نتنياهو ومستشاريه لم تسمح ببلورة إدراك كاف في الإدارة الأميركية حيال نوايا إسرائيل وسياستها".