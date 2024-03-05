قوات الاحتلال تهدم منزلا في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً على جبل جرزيم في منطقة التعاون العلوي في مدينة نابلس.
وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات ترافقها جرافتان عسكريتان، شرعت بعملية هدم لأحد المنازل في المنطقة، يعود لعائلة فصيح المصري، والمؤلف من طابقين، عقب إخراج سكانه إلى العراء.
وكانت قوات الاحتلال أخطرت عدداً من المنازل بالهدم في ذات المنطقة بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).
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