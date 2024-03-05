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قوات الاحتلال تهدم منزلا في نابلس

3/5/2024 7:24:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً على جبل جرزيم في منطقة التعاون العلوي في مدينة نابلس.


وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات ترافقها جرافتان عسكريتان، شرعت بعملية هدم لأحد المنازل في المنطقة، يعود لعائلة فصيح المصري، والمؤلف من طابقين، عقب إخراج سكانه إلى العراء.


وكانت قوات الاحتلال أخطرت عدداً من المنازل بالهدم في ذات المنطقة بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).

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